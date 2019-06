Il Pd (per i migranti) ha lasciato un regalo ai Comuni: un debito di oltre un miliardo di euro.

Queste erano le idee evolutive della sinistra buonista. Queste erano le denunce per chi voleva legalizzare l’immigrazione.

Altro che buone intenzioni. Se proprio vogliamo dire la verità il Pd e le sue idee strampalate hanno rovinato e buttato nel baratro l’Italia.

Volete conoscere i dettagli?

Leggiamo Il Giornale:

Risulta dalla relazione 2015-2017 della Corte di conti. I magistrati contabili accendono un faro sull’aspetto finanziario dell’accoglienza: i due esecutivi a guida Pd, e di rimando i ministri dell’Interno allora in carica, ovvero Angelino Alfano e Marco Minniti, hanno lasciato debiti ai Comuni per la gestione dei minori, non conteggiando le cifre in surplus che queste realtà hanno impegnato per accoglienza, scuola e integrazione dei ragazzi.

Per capire, il ministero dell’Interno, nel corso del 2015, ha erogato 45 euro al giorno in media a minore ospitato nelle strutture adibite allo scopo. Cifra che nel triennio in questione ha raggiunto i 54 euro. Le amministrazioni comunali, però, hanno speso in media 80 euro al giorno.

Una spesa molto più alta di quella, sottolinea la Corte dei conti, rilevata per le strutture ex Sprar, gestite direttamente dal ministero dell’Interno e, quindi, più controllabili. Conferma che qualcosa nel sistema di accoglienza periferico non funzionava. Insomma, c’è persino chi avrebbe potuto approfittarsene. Questo ha generato un debito nei confronti dei Comuni di circa 242 milioni all’anno.

Non c’è altro da dire. E ora come la mettiamo?

Fonte: ilgiornale

Foto: ilgiornale