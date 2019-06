Di Battista terrorizza l’Italia e spacca il M5S in due. Di Maio inca****o.

Beppe Grillo lo ha definito più di una volta il suo vero erede e Di Battista ha preso questo complimento sulla parola.

Solo che non tutti lo stimano a tal punto. Di Maio infatti si è infuriato perché il suo collega vuole far cadere l’esecutivo.

Leggiamo Il Giornale:

Più estremo di Grillo, Di Battista ha delle idee precise su come cambiare la mobilità e le infrastrutture. Questa è la sua futura agenda di governo. A Catania, ha annunciato innanzitutto che le autostrade vanno statalizzate «insieme ad altre imprese» per ripianare i debiti dello Stato e per finanziare il reddito di cittadinanza perché «nei prossimi anni sarà sempre più necessario che ciascun cittadino lo percepisca».

Nella nazione che Di Battista immagina, non ci sarà bisogno di acquistare vetture dato che progressivamente le auto private devono essere eliminate grazie a un sistema di car sharing di Stato. Lo pensa e lo ha pure detto: «Lo Stato deve acquistare centomila auto elettriche e metterle in condivisione perché automobili, oggi in Italia, ce ne sono troppe. Sono diventate le vere barriere architettoniche».

La Tav, questo si sa, ma lo ha ripetuto ancora, va immediatamente interrotta perché opera «inutile». Per quanto riguarda l’euro, Di Battista è sicuro che in pochi anni sarà sostituito e che «mio figlio utilizzerà la moneta di Facebook». Si tratta di Libra ed è il denaro virtuale che il fondatore del più popolare social ha presentato e che si serve della tecnologia della Blockchain, sistema tanto caro a Casaleggio che da anni compie studi in proposito.

Un piano diabolico? Di Battista vuole far prevalere il cervello robotico anziché quello umano. Più tempo libero per i lavoratori, dice.

Fonte: ilgiornale

Foto: agi