Saviano torna a Napoli e sale sulla Open Arms per il suo nuovo libro pro-migranti. Ecco cosa fa.

Roberto Saviano torna a Napoli.

Per l’occasione, lo scrittore salirà sulla nave ormeggiata al porto cittadino per fare pubblicità al suo nuovo libro “In mare non esistono taxi“.

Chiaramente la propaganda è sempre la medesima: pro accoglienza.

Ai microfoni di Circo Massimo, su Radio Capital, ha spiegato la sua iniziativa: “Per me è davvero super emozionante. Innanzitutto ritorno a Napoli, cosa non facile per me e sempre carica di emotività”.

Quasi inevitabile il riferimento a Salvini e al pugno duro adottato:

“Quella nave ha salvato migliaia di persone e combatte la valanga di fango e di bugie che vengono sistematicamente dette su queste ambulanze del mare”.

La sua scrittura, come i suoi interventi, saranno sempre mirati a contrastare la linea dura del governo:



“Per me ha un significato importantissimo. Napoli è città che resiste aprendo i porti: esserci è un momento di sintesi. Dobbiamo ragionare su questa propaganda continua che ha il solo obiettivo di distrarre dai reali temi che non sanno affrontare, da quelli fiscali a quelli economici, passando per la sicurezza e la gestione dei migranti. Preferiscono togliere diritti e millantare accuse…”.

Fonte: IlGiornale

Foto credit: Libertas