Tasse, l’ultimatum di Salvini: “o saluto e lascio il governo” ecco cosa vuole per gli italiani.

“Abbassiamo le tasse per 10 miliardi altrimenti sono anche disposto a lasciare”.

All’Italia serve una riforma fiscale coraggiosa, Salvini ne è convinto. Dopo il suo viaggio in America ha maturato questa forte convinzione e ritiene che sia un suo “dovere farla”.

Se non dovessero fargliela fare? “Io saluto e me ne vado”, ha tuonato il leader del Carroccio in un colloquio con il Corriere della Sera.

Il ministro degli Interni vuole assolutamente che la riduzione fiscale sia fatta entro la fine del 2019 e la base per iniziare a discuterne sono 10 miliardi.

Salvini, per gli scettici, ha ricordato che farlo aiuterebbe a mettere i soldi in circolazione.

Come sottolineano i dati che l‘Istat ha pubblicato in questi giorni, la vera recessione è quella demografica:

“Il blocco delle nascite è un dramma“, ammette il vice premier leghista promettendo di tagliare le tasse a lavoratori e famiglie “a prescindere dal parere di qualche burocrate”. “Il futuro, dei nostri figli e dell’Italia viene prima dei vincoli decisi chissà dove”.

E sulle trattative con Bruxelles e i tagli pubblici afferma: “Per il 2019, se è vero come è vero che lo Stato spende di meno ed incassa di più, possiamo utilizzare quella cifra per abbattere il debito, e va bene…”

Salvini non vuole più sentir parlare di gabbie che blocchino la possibilità di crescita.

Pensi riuscirà nel suo intento?

Fonte: IlGiornale

Foto credit: IlGiornale