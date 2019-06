“Situazione al capolinea, serve una coalizione riformista” Prodi scende in campo e chiama anche il PD.

Prodi è convinto che il governo gialloverde sia al capolinea e crede che una coalizione riformista possa mettere “a posto” la situazione.

In una piazza gremita di persone a Bologna, e intervistato dal direttore dell’Espresso, l’ex premier ha detto: “Ci siamo riusciti in momenti più difficili, si può fare”.

Prima di tutto liquida Salvini: “Smettiamola di parlare di lui, parliamo dei problemi del Paese. Lui è uno che tira dritto, ma non ha tenuto conto delle curve. In questo momento, dove la curva è dietro l’angolo, Salvini ha dei problemi: ritengo abbia tenuto una velocità eccessiva e credo che ora sia finita la sua parabola ascendente perché ha di fronte un problema gravissimo”.

A cosa si riferisce? Alla legge di bilancio e ai problemi sorti con la Commissione europea.

La sua soluzione sarebbe la formazione di un un nuovo Ulivo, la coalizione che 25 anni fa avrebbe rappresentato la soluzione:

“Va creata una coalizione riformista che rimetta a posto il Paese, non a colpi di twitter, ma con un programma anche lungo. Va ricreato ottimismo nella ricostruzione del Paese, fiducia, per vincere nelle urne. E non lo si fa da soli. Quando il Pd ha pensato di poterlo fare ha perso”.

I sovranisti rappresentano un problema? Per Prodi no:

“I sovranisti non conteranno nulla in Europa, non sono in grado nemmeno di trovare una maggioranza. Il problema è l’Italia; oltre a essere isolati questo governo ha insultato i dirigenti europei e provocato i leader” .

Fonte: Repubblica

Foto credit: Verdi