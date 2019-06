Mai dire mai. I Renziani “cercano” i grillini.

Dicevano che mai avrebbero chiesto aiuto ai Cinque Stelle e invece.

Parte del Pd quella renziana hanno affermato più e più volte di non appoggiare i grillini.

È accaduto l’esatto contrario.

Leggiamo Il Giornale:

A sparare il mortaretto è Antonello Giacomelli, già titolare delle Comunicazioni nel governo Renzi e dirigente dem della corrente Lotti-Guerini:

«Se il sistema resta proporzionale – dice in un’intervista a Huffington Post – e questi rimangono i soggetti in campo dovremo porci il tema di come evitare una ininfluenza preventiva conclamata». A meno che il Pd non riesca, da solo, a prendere il 51%, sottolinea Giacomelli, «non potremo mai andare al governo da soli».

Quindi si pone il problema di con chi coalizzarsi, e tra chi «cerca la rottura con la Ue» (Salvini) e chi dialoga (Conte, quindi il Movimento cinque stelle) «il nostro giudizio non può essere indifferenziato».

Fonte: ilgiornale

Foto: momentoitalia