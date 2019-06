Trema il Pd e Zingaretti non vuole ( forse ) le urne anticipate.

Una guerriglia in atto per risistemare il centrosinistra.

Voci di corridoio vedrebbero il segretario del Pd preoccupato nel caso in cui si decidesse di ritornare al voto.

È in corso infatti un nuovo ripristino del centrosinistra. Va tutto ricostruito.

Leggiamo Il Giornale:

Sei lunghe ore di riunione della Direzione dem, nell’afa romana, servono a Nicola Zingaretti per sancire una nuova pace interna con le minoranze, dopo gli scontri virulenti degli ultimi giorni sul caso Lotti.

Una sorta di armistizio, silenziosamente benedetto anche da Matteo Renzi, che non ha partecipato alla riunione ma avrebbe avallato la ricucitura. Sullo sfondo incombe l’ombra delle possibili elezioni anticipate: sono stati i Cinque Stelle, spaventatissimi, a far arrivare al Nazareno il loro allarme: «Salvini vuol far saltare tutto entro luglio, ci manda al voto».

Un tentativo disperato di sondare la possibilità di una sponda Pd per evitare il precipizio e la probabile decimazione elettorale delle truppe grilline. E qualche esponente Pd, preoccupato, segnala che la relazione del segretario, in alcuni passaggi «ambigua», non esclude del tutto la possibilità.

Salvini spaventa un po’ tutti. Allora è proprio vero, sta per saltare il governo?

Fonte: ilgiornale

Foto: larepubblica