Di Battista senza segreti. Mi candido!

Qualcuno forse lo ha preannunciato. Il suo silenzio in questi mesi ha fatto preoccupare gli elettori dei 5S.

Alessandro DiBattista però ritorna alla carica e questa volta a Otto e Mezzo svela la verità.

Se io governo dovesse ritornare alle elezioni allora la svolta decisiva ci sarebbe e con a capo proprio lui.

Leggiamo Il Giornale:

Alessandro Di Battista si è detto pronto a ricandidarsi in caso di elezioni anticipate. Ospitato nel corso della trasmissione “Otto e mezzo”, che va in onda – come saprete – su La7, l’ex parlamentare grillino ha così svelato quale sarebbe lo scenario che lo interesserebbe nel caso l’esperienza del governo gialloverde dovesse terminare prima del previsto.

La risposta alla domanda posta sull’eventuale candidatura, come riportato dal Corriere.it, è stata esplicita: “Sì, al 100%”. Ma il grillino della prima ora ha forse trovato anche il modo di evitare che questo sia l’ultimo mandato del vice premier Luigi Di Maio.

Rispetto al limite dei due mandati, che è una delle regole madri del grillismo, Alessandro Di Battista ha dichiarato quanto segue: “Se il governo dovesse cadere, da qui al 15 luglio, chiederei di non considerare questa legislatura”.

Cosa ci aspetta allora? Novità in vista?

Fonte: ilgiornale

Foto: espressolarepubblica