“Porti in Libia sicuri per le navi” smentita l’ipocrisia di Ue ed Ong.

Una delle ragioni per le quali le Ong caricano immigrati in area Sar libica e fanno rotta verso l’Italia è perchè i porti libici non sarebbero “sicuri”.

La portavoce di Sea Watch Italia, Girogia Linardi, ha detto a La7:

“Ci siamo diretti verso Lampedusa perché la Libia non costituisce un porto sicuro e dunque non è un’opzione” e “non importa se l’indicazione è stata data da Tripoli”.

E la posizione delle organizzazioni non governative è sostenuta anche dal Consiglio d’Europa, come mostrano le dichiarazioni di Dunja Mijatovic, commissario per i diritti umani: “I migranti salvati in mare non dovrebbero mai essere sbarcati in Libia, perché i fatti dimostrano che non è un Paese sicuro” .

Tripoli, dunque, non è un’area sicura in cui sbarcare:

“Le navi che battono bandiera europea sono obbligate a rispettare il diritto internazionale e il diritto sulla ricerca e salvataggio in mare che implica la necessità di portare le persone in un posto sicuro. La Commissione ha già detto e continuiamo a dirlo che queste condizioni non sono soddisfatte in Libia“, ha detto la portavoce Natasha Bertaud.

Dopo aver detto che il parere del Consiglio d’Europa “vale meno di zero”, Salvini ha aggiunto: “Al di là della discussione sulla Libia ci sono tanti altri porti sicuri. Noi stiamo collaborando con la Guardia Costiera libica, a cui forniamo uomini e mezzi. In alcune strutture libiche ci sono inviati dell’Onu e delle associazioni umanitarie. Non do altri giudizi, se non ricordare che la stessa Sea Watch aveva chiesto alle stesse autorità libiche un porto di sbarco”.

Intanto, La Verità ha sentito la compagnia di assicurazione marittima norvegere Gard, secondo cui in Libia “tutti i porti funzionanti sono da considerarsi sicuri per le navi e i loro equipaggi”.

Il punto discusso riguarda ciò che accade ai migranti dopo lo sbarco. Pare che molti siano trasferiti nelle carceri libiche e le condizioni di queste sono ampiamente documentate.

E’ anche vero che in alcune strutture libiche ci sono inviati dell’Onu e delle associazioni umanitarie. Così com’è vero che la Marina libica è stata addestrata per le operazioni di soccorso in mare.

Ma non c’è niente da fare, le Ong non si fidano.

Eppure, ricordiamo, che lo sbarco a Tripoli è seguito dal personale dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni:

“L’OIM in Libia è presente, ed è attiva ai punti di sbarco, dove fornisce una prima assistenza ai migranti soccorsi in mare” , scriveva qualche mese fa l’agenzia dell’Onu.

Il problema, dunque, sorge dopo lo sbarco. Ma la domanda è piuttosto spontanea: come mai l’Ue non s’impegna a migliorare le condizioni dei migranti a Tripoli?

