ONG hanno i conti milionari. Altro che beneficenza.

Navi cariche cariche d’oro altro che migranti e altro che beneficenza.

Lo scandalo delle ONG finalmente salta fuori è quello che c’è dietro è una vera vergogna.

Leggiamo Il Giornale:

Le attività delle Ong nel Mediterraneo muovono cifre milionarie. Sei zeri di benzina, aerei, navi, equipaggio, campo base, logistica, consulenze legali e via dicendo. E i soldi non mancano mai, per quelli ci sono le generose donazioni.

Niente di illegale, per carità. Ma per farsi un’idea di cosa significhi veramente una “operazione Sar” della flotta umanitaria,

che ha effetti diretti sulle politiche migratorie italiane, occorre osservare da vicino le entrate e le uscite delle organizzazioni solidali.

Qualche giorno fa è stata la Sea Watch a pubblicare le cifre da capogiro che ci sono sul conto delle navi che salvano i migranti.

Trattasi solo di beneficenza?

Fonte: ilgiornale

Foto: ilprimatonazionale