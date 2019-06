Fornero mette le mani avanti: L’Italia non è in crisi.

Oltre a commentare la Quota 100 e il Resdito di Cittadinanza, l’ex ministro del Lavoro interviene sulla questione economica italiana.

Secondo la Fornero infatti il nostro paese non sarebbe in difficoltà economiche.

Leggiamo Il Giornale:

Reddito di cittadinanza (tanto caro al Movimento 5 Stelle) e Quota 100 (cavallo di battaglia della Lega) – riconoscendo comunque che l’Italia non è in crisi finanziaria, a dispetto di quello che è il sentito dire, a dispetto delle tante, troppe piccole-medie imprese italiane che chiudono, dichiarando fallimento.

Ecco le parole dell’economista riferite al Belpaese: “La mia idea è che un Paese che si trova in situazione di debolezza strutturale deve fare un percorso cominciato, non cominciarne sempre uno nuovo…”. Dunque, prosegue:

“Noi oggi non siamo in una situazione di crisi finanziaria, grazie a Dio, ma non dobbiamo provocarla e quindi non dobbiamo spendere soldi per fare Quota 100 indiscriminata o un Reddito di cittadinanza che rischia di non andare verso le persone che ne hanno più bisogno…”.

Ogni momento è buono per sfogarsi e quale modo migliore per criticare sempre il governo giallo verde!

Fonte: ilgiornale

Foto: ilgiornale