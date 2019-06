Ristoranti etnici irregolari. NAS sequestra cibo non autorizzato.

Il piacere del cibo etnico sta diventando una cultura nel nostro Paese. Molti ristoranti però non rispettano le regole.

Nas a lavoro nella giornata di oggi sequestrando circa 128 tonnellate di cibo avariato.

Leggiamo Il Mattino:

Cibi scaduti, scongelati e ricongelati, mancato rispetto delle norme igieniche, etichette incomprensibili, importazioni vietate. I controlli dei Nas dei Carabinieri in tutta Italia su ristoranti etnici e depositi di alimenti, nel solo mese di maggio hanno accertato irregolarità in 242 strutture, quasi la metà dei locali ispezionati.

Le situazioni più critiche sono state riscontrate nel settore della ristorazione, specie negli all you can eat (tutto quello che puoi mangiare): nel 48% dei locali sono state trovate irregolarità.

Stessa situazione nel 41% dei depositi di alimenti etnici. Chiuse o sospese 22 attività, riscontrate 477 violazioni di legge.

Uno dei reati più grandi riscontrati nei sequestri di cibo è stata la cattiva conservazione e frode.

Molti vegetali e carni erano in uno stato avariato e pronti per essere cucinati e serviti.

