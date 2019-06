Domanda: Di Battista che fine ha fatto? Guardate un po’.

Da quando faceva il giro del mondo per sponsorizzare i suoi colleghi ne è passata di acqua sotto i ponti.

Alessandro Di Battista non si vede in giro da un bel po. Ci stavamo preoccupando, ma ecco qui che rispunta.

Solo con qualche novità.

Leggiamo Il Giornale:

Dalla geopolitica alle nuove tecnologie, dalla “bancocrazia” ai cambiamenti climatici: nuovi talenti letterari cercasi. A selezionarli sarà l’ex deputato grillino Alessandro Di Battista, che dopo la spedizione in Sud America con famiglia al seguito si è reinventato talent scout per la casa editrice Fazi, con la quale ha annunciato una collaborazione.

Per qualche mese, quindi, prima di partire per una nuova avventura in India, si dedicherà a valutare pile di manoscritti. “Una bella opportunità – la definisce così il leader grillino su Facebook – leggerò tantissimo e su tematiche che mi interessano molto”.

“L’idea – spiega – è di pubblicare, nella collana di saggistica, opere di nuovi autori, anche opere prime, con un occhio di riguardo verso i giovani”.

