Giorgetti Commissario Ue? Ecco le novità in arrivo.

La voce dei giornalisti vede Giorgetti come commissario Ue. La sua nomina non è ancora arrivata ma sono in tanti a vederlo in quel ruolo.

Le ultime notizie sono solo quelle di corridoio non c’ è niente di ufficiale.

Leggiamo il Giornale:

Nella rosa resta forte Giancarlo Giorgetti, figura stimata che nel nome dell’interesse nazionale incasserebbe il sostegno di Forza Italia, Fratelli d’Italia e Pd. Ieri è circolato anche il nome di Giulio Tremonti: il diretto interessato però smentisce.

Chiude a questa ipotesi anche Massimiliano Fedriga. «Parliamo di cose serie e concrete e non di fantasia e cose che non ci sono». Chi si espone a favore di Giorgetti è Gianmarco Centinaio. «Giancarlo è una risorsa per l’Italia.

La sua competenza, la sua serietà e la sua professionalità sono riconosciute da tutti, in modo trasversale. Se andasse in Europa sarebbe un ottimo risultato per il nostro Paese».

Da qualsiasi parte quindi si voglia guardare la sua nomina, il parere di molti è molto positivo.

Sarà lui il nome?

Fonte: ilgiornale

Foto: replarepubblica