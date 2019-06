“Salvini è un coniglio, un uomo fragile..” Boldrini passa agli insulti. E’ di nuovo scontro.

Matteo Salvini è un coniglio”.

Laura Boldrini è ormai incontenibile. Così attacca il ministro degli Interni Salvini sul caso Diciotti e sulla richiesta del Tribunale dei ministri di processare il leader della Lega:

“Deve rispondere delle sue responsabilità e non fuggire. I ministri non sono sopra la legge, la responsabilità è personale. È una bruttissima immagine quella di Salvini lui che fa della forza la sua cifra adesso si fa scudo del suo privilegio. E’ un errore clamoroso, è un uomo fragile, che ha paura, che implora di essere messo in salvo. Io non fuggo”.

Fonte: IlGiornale

Foto credit: kontrokultura