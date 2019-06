Milano dipinta di buonismo. Ecco cosa c’è sui muri della città.

Alla faccia del buonismo senza regole e della solidarietà. Milano è la città che dichiara in Italia di essere a favore dell’immigrazione.

Immigrazione? Sì, ma quale? Eppure dai sondaggi non sembrerebbe così.

Leggiamo Il Giornale:

A Milano continua la sfida della giunta Sala a favore dell’immigrazione, dopo le marce e le abbuffate buoniste. L’ultima trovata è il progetto “Lasciare il Segno2”, un’iniziativa volta a promuovere tra i più giovani il “il dialogo interculturale e una cultura antirazzista, accrescendo la conoscenza sul fenomeno delle migrazioni e sul diritto d’asilo”.

La pensata di Palazzo Marino, in collaborazione con le associazioni “BJCEM” e “Africa e Mediterraneo”, ha coinvolto “giovani artisti” interessati ad affrontare i temi cari alla sinistra milanese, ovvero il contrasto al razzismo e alle discriminazioni.

Il tutto, attraverso la street art. Al di là delle parole del comunicato del Comune, il risultato è un enorme murales realizzato in via Sammartini 122, non lontano da quella piazza Duca d’Aosta dove la giunta meneghina vorrebbe installare una targa per celebrare tutti i migranti arrivati in questi anni a Milano.

Chi più ne ha più ne metta. Un progetto del cpaqrtito di sinistra durato un intero anno. Oggi c’è la conclusione di tanto lavoro e la giunta di estrema sinistra sembra esserne soddisfatta.

Ma dietro tutto questo cosa si nasconde? Qualcuno afferma che questa manifestazione pro migranti non fa altro che distogliere la città dai seri problemi che esistono nei quartieri.

Fonte: ilgiornale

Foto: ilgiornale