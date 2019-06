Ecco lo scandalo dei magistrati: strapagati e autosospesi. Scoperte clamorose per gli italiani.

Il consiglio superiore della magistratura è finito sotto i riflettori.

A quanto pare, i quattro membri del Csm implicati nel caso Palamara, scoperti mentre partecipavano alle cene con Lotti, in cui si dividevano le varie poltrone degli uffici giudiziari, sono “autosospesi”.

Cosa vuol dire? Sono pagati senza lavorare.

I quattro hanno respinto la proposta dell’Associazione nazionale dei magistrati di dimettersi per non rovinare l’immagine dell’istituzione, e quanto ne è derivato ha peggiorato le cose.

Lepre, Cantoni, Criscuoli e Morlini rivendicano la propria innocenza, dichiarando di essere “vittime di una caccia alle streghe”.

In tutto ciò, però, è di primaria importanza lo stipendio che continuano a percepire.

Cosa determina, allora, l’autosospensione? Solo la perdita dei gettoni di presenza.

IlGiornale ha sollevato un tema rilevante:

“la sostanziale inamovibilità dei membri del Csm. Se l’organismo di autogoverno dei giudici si è trasformato nel corso degli anni in un potere irresponsabile, sottratto a qualunque controllo, è anche per questo. E dovrà farci i conti anche il presidente Mattarella, i cui propositi di «tolleranza zero» rischiano di andare a sbattere contro le garanzie di cui godono i membri del Consiglio.”

A quanto pare, una sospensione efettiva sarebbe possibile solo in cinque casi, ed è sempre IlGiornale ad esplicitarli:

Primo caso: il magistrato sottoposto a procedimento penale per un reato non colposo può essere sottoposto a «sospensione facoltativa», ma serve un voto del Plenum a scrutinio segreto e con una maggioranza dei due terzi: improbabile. Secondo caso, la sospensione automatica in caso di procedimento disciplinare con sospensione dalle funzioni o dallo stipendio: ipotesi impossibile, perché i membri del Csm non sono considerati in servizio attivo e quindi non possono essere sottoposti a procedimento disciplinare. Terzo caso: la decadenza in caso di condanna disciplinare a una sanzione più grave dell’ammonimento: vedi sopra. Quarto caso, la decadenza in caso di condanna penale irrevocabile: che, visti i tempi della giustizia, arriva solo quando il membro ha già finito il suo mandato.Resta il quinto caso: sospensione se il consigliere finisce in galera.





Fonte: IlGiornale

Foto credit: IlGiornale