Salvini mette nel mirino le toghe rosse.

Un tema scottante negli ultimi giorni. Anche in tv Salvini non perde occasione per attaccare quelle toghe rosse politicizzate.

Ed è tutto vero. Qualcosa stona nella giustizia ed è così che la musica cambia anche per i volponi in camicia.

Da qualche giorno va avanti lo scontro durissimo tra il Viminale e i magistrati. Dopo la sentenza del Tar che ha calcellato le zone rosse volute dalla Prefettura di Firenze, si è aperto un vero e proprio braccio di ferro tra il Ministero degli Interni e una parte della magistratura. Il ministro Salvini però tira dritto:

“Sono sconcertato che qualcuno impugni un’iniziativa che allontana gli spacciatori da alcune zone della città”, afferma. Poi rincara la dose e va all’attacco: “Se uno spaccia è lecito allontanarlo da alcuni quartieri. Ci vuole prevenzione ed educazione, ma anche la repressione. Ritengo sia diritto di un prefetto, di un sindaco, di una mamma, non avere lo spacciatore sotto casa”, ha detto da Firenze dove è intervenuto a un vertice in Prefettura.

Di fatto il piano delle zone rosse era basato proprio sul divieto di ingresso in alcune zone delle città ad alcuni soggetti già colpiti da denunce. Ma la decisione del Tar della Toscana ha di fatto annullato questa strategia sul fronte della sicurezza.

Droga e immigrazione sono argomenti di competenza del Viminale e se qualcuno vuole mettere i bastoni tra le ruote al ministro lui non perde tempo per metterli fuori gioco.

E anche per loro è finita la pacchia.

Fonte: ilgiornale

Foto: voxnews