Migranti regolari pro Lega:”Noi siamo con Salvini.”

I migranti, quelli regolari, hanno votato per la Lega e sono sulla linea politica del vicepremier leghista.

No, non è una bugia. Qui, chi lavora per davvero e ha scelto l’Italia per essere parte di questo Paese, Sto arrivando! ben capire chi ha ragione o no.

Leggiamo Il Giornale:

Come riporta La Stampa sui social le posizioni sono chiare: “Non troviamo casa in affitto? I motivi ci sono. In questi anni, del resto, non ci siamo distinti per il meglio”, spiega un marocchino. Poi qualcuno va dritto al punto: “Gli italiani non sono razzisti. È il degrado che portano alcuni stranieri che li spinge a difendersi”.

E spunta anche la critica: “Certi nostri connazionali qui fingono di essere poveri ma quando tornano nel loro Paese non si fanno mancare niente. Perché per colpa di pochi dobbiamo passare per morti di fame?”. Sui social e sui gruppi che radunano spesos gli immigrati che vivono regolarmente nel nostro Paese si sta registrando un cambio di passo.

I regolari temono che l’arrivo di caldnestini e spesso di delinquenti possa mettere in discussione il loro percorso di integrazione portato avanti in Italia.

Allora è proprio vero deh no sono tutti uguali. E c’è chi si sfoga e attacca gli estremisti islamici.

Fonte: ilgiornale

Foto: economiaitaliana