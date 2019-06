Salvini delude i nemici: “sono leale, il governo durerà 4 anni” la sinistra rosica.

E’ andato in onda poco fa l’intervento del titolare del Viminale a Dritto e Rovescio, su Rete quattro.

E, contrariamente a quanto ci si aspettasse, Salvini ha negato ogni crisi di governo.

Certamente gli scontri tra i due vicepremier ci sono stati, ma il leader del Carroccio ha precisato come stanno davvero le cose, dopo che i due si sono seduti e guardati negli occhi.

Salvini ha trovato “una persona che ha voglia di unirsi” ad un confronto necessario per “un governo stabile serio, che faccia le cose” .

E quando in studio hanno mostrato i numeri della schiacciante vittoria della Lega alle elezioni, lui ha escluso ogni possibilità di andare al voto e far cadere il governo attuale.

A qualche poltrona in più preferisce la lealtà, per la quale questo governo andrà avanti per i 4 anni previsti.

Parola di Matteo Salvini.

