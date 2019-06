Campo estivo islamico per i bimbi musulmani. Forza Italia insorge: ma non dovevano integrarsi? Scoppia il caos.

La chiusura delle scuole per i bambini significa una cosa: campo estivo in arrivo!

Ebbene, anche gli islamici in Italia si sono organizzati.

A Bologna, il centro Islamico ne ha organizzato uno, riservato ai bambini italiani musulmani, che si terrà nella moschea An-Nur di via Pallavicini.

La locandina è molto chiara sul programma: “aiuto compiti, educazione islamica e divertimento”.

L’ideatrice Rasmea Salah, vicepresidente del Centro, ha spiegato al Corriere di Bologna come mai le sia venuta in mente quest’iniziativa:

provvedere alle “esigenze di genitori lavoratori musulmani che non sanno come organizzare il tempo libero dei figli nelle lunghe vacanze estive dalla scuola” è lo scopo.

“I campi estivi normali sono troppo costosi e di solito i bambini si trovano in ambienti cattolici, laici o atei. Per questo abbiamo pensato a un campo estivo che sia abbastanza economico e con attività islamiche“, ha spiegato ancora Rasmea Salah.

La stessa ha poi concluso così: “Così come esiste per i bambini cattolici e ci sono attività organizzate dalla Curia o gli scout, anche noi abbiamo bisogno di insegnare i principi dell’Islam ai nostri bambini che durante l’anno sono molto impegnati a scuola”.

Intanto sono arrivate le prime proteste espresse da Bignani di Forza Italia, che ha criticato l’iniziativa del Cib:

“Si inizia coi campi scuola islamici, si finisce con le scuole islamiche. E perché? Perché le scuole laiche non vanno bene per loro. Alla faccia della laicità dello Stato. Per non parlare delle scuole cattoliche che non vanno bene perché troppo cattoliche. Ma non dovevano integrarsi? Non dovevamo operare per abbattere muri e distinzioni? Ecco come usano la nostra ‘tolleranza’. Già sento i sinistrati dire che è una cosa bellissima. Sveglia Bologna, prima che sia troppo tardi! Questa città l’abbiamo creata noi e prima di noi i nostri padri e i nostri nonni”.

Anche Umberto Bosco della Lega ha affrontato la questione, definendo l’iniziativa “un passo indietro sull’integrazione”, che contribuisce ad alimentare “le tendenze ad autoghettizarsi”.

Ecco la locandina del campo estivo islamico:

Fonte: IlGiornale

Foto credit: IlGiornale