Uragano si abbatte sull’Italia. Ue sgancia la bomba.

Batosta dall’Ue per l’Italia. I guai non finiscono qui anzi.

Dopo le elezioni Europee vinte da Salvini in Italia la Commissione Ue decide di attaccare il nostro Paese. Vendetta?

Leggiamo Il Giornale:

Venti pagine per mettere il governo con le spalle al muro. L’Europa usa la mano pesante sull’Italia e nel documento che Bruxelles ha preparato c’è sui conti di casa nostra c’è la procedura di infrazione. Lo scenario peggiore dunque potrebbe realizzarsi e il Mef dovrà fare i conti con le richieste e le sanzioni che arrivano dalla Commissione Ue.

Il debito è in salita: a quota 132,2% del Pil nel 2018, 133,7% nel 2019 e 135,2% nel 2020. Ed è su questo piano che di fatto Bruxelles prepara il colpo su Roma. La lettera di risposta inviata da Tria non ha convinto la Commissione che punta ancora il dito contro il governo per il deficit alto:

“È una spiegazione che mitiga solo in piccola parte la mancata riduzione del debito. Inoltre sono le scelte politiche del governo ad aver contribuito a questo rallentamento del Pil con un effetto negativo su fiducia e accesso al credito”.

Quindi è chiaro che le scelte del governo giallo verde sulla manovra politica non sono piaciute ai commissari Ue.

Salvini e Di Maio fanno comunque sapere di tutta risposta che non ci saranno cambiamento riguardo ai cambiamenti fono ad oggi operati.

Fonte: ilgiornale

Foto: open