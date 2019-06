Ue minaccia. Salvini risponde e chiude.

Inutile gli interventi dai commissari Ue per riuscire a prendere denaro dalle tasche degli italiani.

Salvini però non se ne frega delle minacce e guarda avanti. Il passato non gli interessa.

Leggiamo Il Giornale:

La stangata ormai è arrivata. L’Ue ha usato il pugno di ferro. La procedura d’infrazione ormai è alle porte. Le raccomandazioni di Bruxelles di fatto mettono nel mirino uno dei pilastri della manovra varata dal governo gialloverde: quota 100.

Bruxelles ci chiede di fatto di annullare la riforma pensinistica e di aumentare ancora una volta l’età pensionabile che non goderbbe più dello scivolo previsto dalla riforma di Salvini. Ed è proprio il vicepremier nel corso di un comizio a rispondere per le rime alla Commissione Ue: “Il dibattito sui giornali in questi giorni è incredibile:

’Ma l’Europa vi manda la lettera, l’Europa richiama, l’Europa vigila…’. Noi non vogliamo andare in Europa a chiedere i soldi degli altri. Non abbiamo bisogno dei soldi degli spagnoli, dei tedeschi e dei francesi. Noi vogliamo andare in Europa a chiedere la dignità e il diritto al lavoro per gli italiani, usare per gli italiani i soldi degli italiani. Non abbiamo bisogno di altri che ci paghino il debito. Ma se gli italiani non lavorano il debito cresce”.

Insomma l’ita Vuole solo dignità e l’Ue ci “sputa” sopra.

Fo te: ilgiornale

Foto: iltempo