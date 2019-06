Prete a Salvini: peggio di Hitler.

Il mondo religioso lo dipinge in modo davvero spietato.

Il fasciata dei cattolici ora diventa peggio di Hitler. Nuovo attacco dalla Chiesa.

Leggiamo Il Giornale:

«Salvini assomiglia a Hitler? Confermo tutto quello che ho detto tempo fa. Le ultime scelte che sta facendo lo riconfermano, tipo la chiusura dei porti.

Hitler i disgraziati li metteva nei forni, Salvini-selfini, il ministro dell’Inferno, i disgraziati li butta a mare». Così Don Aldo Antonelli, prete di Avezzano, al programma «La Zanzara» su Radio 24 torna ad attaccare il ministro dell’Interno Matteo Salvini, dopo gli affondi dei giorni scorsi di padre Alex Zanotelli.

«Salvini dice ancora è un pluriassassino, non un assassino. Dovrebbe essere denunciato alla Corte Internazionale, al Tribunale Internazionale, per crimini contro l’umanità. Uno che fa affogare migliaia di persone nel mare, come lo chiami?».

Matteo Salvini accusato pesantemente per i morti in mare. Horror usava i forni, il vicepremier leghista butta i disgraziati nel mare.

Eppure molti degli elettori di Salvini sono propri dei Cristiani Cattolici.

Fonte: ilgiornale

Foto: tpi