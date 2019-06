L’ultima follia di Orlando: la parola migranti va eliminata.

In occasione del convegno “La scherma come strumento di integrazione dei popoli del Mediterraneo” Leoluca Orlando torna a parlare di migranti ed immigrazione.

Il sindaco di Palermo, questa volta, si occupa della terminologia. Da qui la sua proposta di togliere il termine migranti.

Come riporta l’agenzia ItalPress, infatti, il primo cittadino ha sottolineato:

“È molto importante eliminare la parola migranti, considerando i migranti delle persone che sentono il diritto di vivere in luogo diverso da quello in cui sono nati. Come i nostri figli o i nostri nonni che hanno deciso di andare a vivere in un altro paese chiedendo di essere considerate persone umane”.

“Io sono persona, noi siamo comunità – prosegue poi il sindaco di Palermo – è questo quello che serve per accogliere nel migliore dei modi i campionati di scherma. Persona dal latino significa maschera e sulla pedana siamo tutti uguali, abbiamo tutti la stessa maschera. Questo è un messaggio importante per chi pensa di dividere le persone in base alla religione, alla lingua o al colore della pelle”.

Oppostosi alla linea del Viminale e al decreto di Salvini, Orlando si è dichiarato disposto ad accogliere gli immigrati nel suo porto.

Questa volta si occupa dell’informazione e il sindaco di Palermo, nonostante le critiche, non ha intenzione di fare alcun passo indietro.

Cosa pensi tu dell’utilizzo della parola “migrante”?

Fonte: IlGiornale

Foto credit: IlGiornale