Fine del Ramadan e l’Italia diventa una moschea a cielo aperto. Caos e traffico in tilt. I dettagli.

Per molte città italiane la fine del Ramadan si è trasformata in un’occasione di disagio per i cittadini.

Strade bloccate, traffico in tilt e piazze divenute moschee a cielo aperto: è questo quanto si può vedere in diverse località.

Da Torino a Milano, passando per Roma e arrivando a Palermo, le iniziative hanno coinvolto centinaia di fedeli e… non solo.

D’altra parte nelle ultime settimane molti sindaci si sono attivati per fare auguri e prestare i loro servizi agli islamici in occasione del Ramadan.

Basterà ricordare il sindaco Leoluca Orlando che, per l’inizio, disse ai musulmani:

«Che il sacro mese del Ramadan sia generoso per tutta la nostra comunità cittadina, all’interno della quale i cittadini musulmani sono una componente essenziale e vitale».

