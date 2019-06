“E’ tempo di farsi valere contro i soprusi” Kyenge si organizza per il partito africano. I dettagli.

Dopo il fallimento delle europee di Cecile Kyenge ci si chiede quali siano i suoi prossimi obiettivi in Italia.

Per molto tempo si è parlato di un partito di africani, al quale si sarebbe posto lei come guida.

A tal proposito ricordiamo le sue dichiarazioni:

“È tempo di farsi valere. È tempo di dimostrare che ci siamo. Contro i soprusi e la discriminazione, per un futuro (e un presente) di rispetto, coesione, benessere e pace sociale”.

Non si è parlato esplicitamente di un partito ma, poichè è convinta che in Italia ci sia l’apartheid come nel Sudafrica di Mandela, lei ha intenzione di mettere su una rete di sostegno per la prossima campagna elettorale.

Il fine è quello di coinvolgere quanti più elettori africani possibili.

I commenti degli italiani sotto al suo post si dividono, ma una bella parte non apprezza la considerazione che l’ex ministro per l’integrazione ha degli italiani.

Cosa pensi accadrà?

Fonte: Libero

Foto credit: Twitter