“Test psicologici ai magistrati.” Bongiorno all’attacco.

Si riaprono i giochi e si da sfogo alle idee. Ecco che sotto il mirino questa volta ci finiscono i magistrati.

Bongiorno vuole che i magistrati facciamo dei test psicologici prima ancora di avere il mandato.

Leggiamo Il Giornale:

Un test psicologico per i magistrati. È quanto serve, secondo Giulia Bongiorno, per rivolare come un calzino, migliorandola, la giustizia italiana.

Il ministro della pubblica amministrazione lancia la sua idea nel corso di un’intervista rilasciata a Libero.

Una chiacchierata nella quale si è parlato del suo ruolo da senatrice nella Lega di Matteo Salvini, delle beghe della pubblica amministrazione (furbetti del cartellino in primis), che sta provando a risolvere con il suo dicastero e, infine, proprio il nodo delle toghe tricolori.

Essere solo bravo non sarà più necessario. Ma superare un controllo psichico sarà la conclusione di un percorso preparatorio alla professione.

Salvini sembra essere totalmente d’accordo con la Bongiorno.

Foto: liveunict

Fonte: ilgiornale