Lega votata dai “cattolici” praticanti e non praticanti.

Alcuni sondaggi post elezioni rivelano quanto i cattolici abbiamo scelto il loro partito di riferimento.

Che siano cattolici praticanti che non, la Lega ha avuto molti voti da loro.

Ebbene sì a rilevarlo sono alcuni dati pubblicati.

Leggiamo Il Giornale:

Il leader leghista – lo abbiamo già raccontato – è riuscito a convincere tanti fedeli, ponendosi come strenuo difensore della civiltà occidentale. Il cardinale Gherard Mueller, all’interno di un’intervista, aveva citato pure le “radici cristiane”.

Parliamo dell’ex prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, non di un ecclesiastico qualunque. Sembrano davvero lontani, poi, i tempi in cui prendeva piede l’ipotesi di un “partito dei cattolici”. Gli attivisti che abbiamo ascoltato concordano: c’è chi si è riferito alla centralità dei “valori non negoziabili” nella narrativa salviniana e chi ha parlato della restituzione del “senso del sacro” in politica.

Più in generale, insomma, sembra di poter constatare come, nel paniere delle opzioni presenti in campo, la bioetica abbia giocato in prima linea.

E diciamo pure che il Vaticano in “casa” non ha avuto lo stesso successo.

Un motivo ci sarà….

http://www.ilgiornale.it/news/politica/cos-i-cattolici-praticanti-hanno-votato-matteo-salvini-1705469.html

