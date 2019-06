Gelo tra Di Maio e Fico: “stai sfasciando tutto”.

La vera guerra non è tra Lega e M5S ma quella seria oggi è all’interno del Movimento Pentastellato.

Esatto. Dopo le dichiarazioni di Fico e probabilmente della sua futura collaborazione con De Magiatris, gli animi dei 5S sono in tensione.

Leggiamo Il Giornale:

Ad agitare ulteriormente le acque nel Movimento c’ha pensato Fico nel giorno in cui aveva i riflettori puntati addosso: la parata del 2 giugno. L’ha dedicata ai rom ai migranti.

Un’uscita che ha fatto infuriare Salvini (“mi girano le scatole…”), ma anche Di maio che l’ha bacchettato: “Oggi è la festa di tutti i cittadini italiani, soprattutto di quelli che hanno perso la pazienza, che aspettano risposte, che non ne possono più di parole ma che si aspettano fatti, fatti concreti! Una festa che ci deve unire tutti.

E io sto con gli uomini e le donne, civili e militari, che credono nell’Italia e nei suoi valori democratici. Invece anche il 2 Giugno si è trovato il modo di fare polemica, per di più davanti ai nostri soldati. È incredibile. Anziché scambiarsi attacchi e provocazioni ogni volta, la politica e le istituzioni devono fare per il Paese e per la sua gente, non parlare continuamente. Viva la Repubblica! Viva l’Italia”.

Sembra che negli ultimi avvenimenti Di Maio e Salvini siano sempre più uniti.

Fico invece sta facendo un gioco alle spalle del vicepremier che non assicura nulla di buono.

Fonte: ilgiornale

Foto: larepubblica