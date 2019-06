Conte pronto alle dimissioni?Oggi il discorso a mercati chiusi con Di Maio e Salvini. Ecco le indiscrezioni.

A una settimana dalle elezioni europee, oggi arriva il discorso di Giuseppe Conte.

Il premier parlerà a mercati chiusi e questo la dice lunga sul peso del suo intervento, col quale vorrà sicuramente mandare un messaggio preciso rivolto a Di Maio e Salvini.

D’altra parte i rapporti sono troppo incrinati, e se si vuole andare avanti occorrerà cambiare registro.

Come sottolinea Libero, il premier Conte chiederà un mandato pieno per trattare con Bruxelles e non accetterà più “iniziative individuali non coordinate”.

Così potrebbe riprendere Di Maio per i suoi continui attacchi al ministro dell’Economia Tria, e cercare di placare gli istinti bellici di Salvini nei confronti dell’Europa.

La parola “dimissioni” non dovrebbe essere pronunciata ma pare che Conte voglia mettere sul piatto “un passo indietro” nel caso in cui il clima non dovesse cambiare..

Che sia uno degli ultimi atti di questo governo?

Fonte: Libero

Foto credit: Libero