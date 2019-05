Lo aveva promesso: “I cannabis shop sono fuorilegge.”

Il Ministro Salvini contro tutti i Cannabis Shop. Vendere droga è un reato.

Cos’ aveva detto prima ancora delle Europee e così sta facendo oggi ancora di più. Chiudere i Cannabis Shop per lui è una priorità.

Sicuramente non a tutti è simpatica questa notizia e parecchi saranno costretti a chiudere la loro attività.

A pensarci però non è saltato lui. La Cassazione da ieri ha emanato una sentenza.

Leggiamo Il Giornale:

Da ieri pomeriggio, i 2.087 negozi che in tutta Italia vendono marijuana «leggera» e i suoi derivati sono ufficialmente fuorilegge, considerabili a tutti gli effetti come luoghi d spaccio di droga, e i loro titolari se insisteranno nel commercio potranno essere arrestati in flagrante come pusher.

Bruciando sul tempo il ministro degli Interni, lo hanno deciso le Sezioni Unite della Cassazione: sarà anche light, dicono, ma quella è droga.

Una volta tanto, nel rapporto non facile che ha con la magistratura, Salvini incassa dalle toghe un aiuto insperato: e lo incassa su un fronte che lo aveva messo in rotta di collisione con i 5 Stelle, secondo i quali la «tolleranza zero» verso la cannabis non era nel programma di governo. Il 9 maggio, Salvini aveva annunciato una direttiva ministeriale per la chiusura dei negozietti. Non ce ne sarà bisogno.

Fonte: ilgiornale

Foto: tpi