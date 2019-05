Fico fa il “grande” e se la prende con i 5S. Cosa non doveva fare il movimento?

Il Presidente Fico si sfoga con i suoi colleghi pentastellati.

Troppe cose hanno fatto scontrare Di Maio e Fico dall’inizio del mandato. Ma oltre a questo Fico ribatte su una questione.

Leggiamo Il Giornale:

Mentre Emilio Carelli propone di rivoltare come un calzino la compagine 5 stelle al governo, cambiando ministri e sottosegretari, “per non fare la finte di Matteo Renzi”, Roberto Fico lancia la sua “rivoluzione”.

Di fatto, scarica Luigi Di Maio e bacchetta tutto il Movimento 5 Stelle, sostenendo l’utopica teoria che il Movimento sarebbe dovuto rimanere tale, senza istituzionalizzarsi e diventare un partito.

Nelle scorse ora c’è stata una riunione fiume che ha interessato i gruppi parlamentari pentastellati di Camera e Senato, riuniti in assemblea congiunta, per analizzare la batosta delle elezioni Europee, la posizione traballante di Di Maio (che comunque ha incassato la fiducia degli iscritti su Rousseau) e le prossime mosse come forza di governo alleata allìamico-nemico leghista Matteo Salvini.

Insomma Di Maio amato dagli elettori e decapitato dai suoi.

Come finirà la storia?

Fonte: ilgiornale

Foto: il denaro