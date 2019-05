Morta bimba in mare? Tutto falso. Salvini diventa una bestia con le ONG.

Il vicepremier leghista messo sotto tiro dalle ONG che questa volta accusano la Marina Militare di non essere intervenuta in tempo.

Non c’è da meravigliarsi se Salvini è sempre al centro delle polemiche alzate dai radical chic.

La notizia della morte di una bimba in mare era solo una pagliacciata.

Ora però non la passano liscia.

Leggiamo Il Giornale:

La morsa a tenaglia delle organizzazioni non governative è già in atto. L’attacco è alle autorità italiane e, in particolar modo, alla nostra Marina militare.

La accusano di essere la causa della morte delle bimba di 5 anni che si trovava a bordo di un barcone in avaria a poche miglia dalle coste libiche. “Sappiamo chi poteva salvarla e non l’ha fatto – denunciano su twitter i vertici di Mediterranea Saving Humans – la nave P490 ‘Cigala Fulgosi’ è sempre stata a poca distanza, ma ha aspettato”.

Accuse che sono state rilanciate in rete anche da Sea Watch e da Alarm Phone ma che si sono rivelate campate per aria e assolutamente false. “Sono infondate e diffamatorie le accuse contro i nostri uomini – ha commentato Matteo Salvini – anche in questo caso, come sempre e rispettando legge e morale, hanno soccorso chiunque fosse a rischio”.

Tutto falso quindi. Ora però Salvini non lascerà nulla a caso e già si prepara a farla pagare cara.

Fonte: ilgiornale

Foto: iltempo