Rissa choc tra immigrati in strada. Salvini si organizza per “cacciare i balordi”.

E’ Ferrara lo sfondo dell’ennesima rissa sanguinosa registratasi tra immigrati.

Sono queste le immagini spaventose rese note da Matteo Salvini, tramite un cinguettìo su Twitter.

“Ennesima rissa tra immigrati nel quartiere Gad di Ferrara, con coltellate tra un albanese e due nigeriani“.

“Il 3 maggio sarò in città”, dice il ministro dell’Interno, “e nelle prossime ore inviterò tutti i prefetti una direttiva per cacciare i balordi dalle città. Dove non arrivano i sindaci, arriviamo noi”.

Fonte: IlGiornale

Foto credit: IlGiornale