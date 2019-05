“Politici predicano espulsioni coi rosari in mano: peccato grave” vescovo vs Salvini.

Il vescovo Nogaro è stato travolto da un vortice di polemiche sul web per alcune sue dichiarazioni scottanti:

“Moralmente e da uomo di fede sarei pronto a trasformare tutte le chiese in moschee se fosse utile alla causa e se consentisse di salvare la vita di uomini e donne, poveri e infelici, perché Cristo non è venuto sulla terra per costruire chiese ma per aiutare gli uomini indipendentemente dalla razza, dalla religione, dalla nazionalità.

E invece ci sono politici che nei loro comizi continuano a predicare le espulsioni e la cosa peggiore è che lo fanno con la corona e il rosario in mano e nominando il nome di Dio invano, un peccato molto grave”.

Dunque, moschee al posto delle chiese qualora questo dovesse servire alla sopravvivenza dei migranti.

Solidarietà o utopìa?

Fonte: Il Giornale

Foto credit: Emmetv