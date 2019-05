Parenzo distrutto in tv da Mentana: “hai perso.”

Durnte la maratona del conduttore giornalista Mentana riguardo alla vittoria delle Europee, qualcosa va storto o meglio chiarito in diretta.

David Parenzo, nonostante il risultato così evidente dei sovranisti, riesce ad affermare che l’ondata sovranista in Ue ha stra-perso.

La risata di Mentana la dice lunga e infatti poco dopo mette ko il co-conduttore.

Leggiamo Libero Quotidiano:

Mentana ha ripreso Parenzo ricordandogli come gli avesse chiesto un’analisi e non quella che più che altro appariva come una (sua) speranza. Insomma, il buon David è stato letteralmente smontato in diretta. Ma, evidentemente, ancora non gli bastava.

Dopo il siparietto televisivo, si è spostato su Twitter, dove è ostinatamente tornato a ribadire il bislacco concetto: “Salvini – scrive – vince in Italia ma non in Europa dove i sovranisti anti-Ue non conteranno nulla!“. Già, testuale: “Non conteranno nulla”. Dunque, Parenzo pubblicizza il suo libercolo, I falsari, aggiungendo che “nel mio libro spiego perché” i sovranisti non contano nulla.

E qui viene il bello: basta dare una letta ai commenti e alle risposte al tweet di Parenzo per capire cosa ne pensassero le persone. Massacrato, ancora, usando le stesse argomentazioni che aveva usato Mentana. Già, la prima lezione non gli era bastata…

