Macron sta tramando qualcosa. L’Europa sarà sua?

L’Italia rischia di essere messa fuori dai giochi dal premier francese Emmanuel Macron.

L’asse Merkel Macron si è spezzato ma il premier rigettato dai francesi non si da per vinto.

Leggiamo Insideover:

Emmanuel Macron vive queste elezioni europee con sentimenti contrapposti. Da una parte sa perfettamente che la sua Francia ha rigettato la leadership del capo dell’Eliseo con un voto che ha consegnato la maggioranza a Marine Le Pen.

Dall’altra parte, il gruppo europeo centrista e liberale non è riuscito a sfondare. Ma nonostante la sconfitta evidente alle elezioni, Macron non si dà per vinto.

Anzi, non appena ha ricevuto la conferma dei risultati delle elezioni europee, ha messo in atto la sua trama con una serie di incontri che hanno un solo obiettivo: prendersi l’unione europea.

Una serie di incontri con i massimi vertici europei tra cui Orban, Merkel…ma è chiaro ce tra i piani di Macron, l’Italia è stata fatta fuori senza pensarci troppo.

L’Europa sarà di Macron.

Fonte: insideover

Foto: euractiv