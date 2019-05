Lerner razzista con chi ha votato Salvini: il buonista col rolex offende i poveri.

Le elezioni europee sono ancora al centro delle discussioni.

Mentre ci si organizza… c’è chi commenta i risultati e la vittoria schiacciante della Lega.

Tra questi c’è Gad Lerner, convinto di aver trovato la risposta al trionfo di Salvini:

“L’Italia leghista è un rivolgimento profondo, sociale e culturale prima ancora che politico, come testimonia il voto nelle ex regioni rosse. Già in passato le classi subalterne si illusero di trovar tutela nella trincea della nazionalità. Non finì bene”.

Ecco il suo post condiviso su Twitter:

E’ colpa delle classi subalterne? Dei poveri?

Intanto il web non ha preso bene le sue dichiarazioni, definendole “razziste”.

Fonte: IlGiornale

Foto credit: IlGiornale