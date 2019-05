Colle trema: “Salvini dica chiaramente cosa vuol fare.”

Ora tutti vogliono sapere cosa passa per la test del vicepremier leghista.

Da un lato il M5S che sta decidendo se sostituire la poltrona di Di Maio, dall’altro Mattarella che ora vuole vederci chiaro.

Leggiamo Il Giornale:

Né il vincitore Matteo Salvini, né lo sconfitto Luigi Di Maio – né tantomeno il presunto «mediatore» Giuseppe Conte – hanno avvertito l`esigenza di sentire Sergio Mattarella.

Cosa che di per sé potrebbe anche essere una buona notizia, se davvero fosse la conferma che per i due vicepremier niente è cambiato dopo il voto. E che il governo gialloverde è pronto ad affrontare coeso i prossimi temi in agenda, a partire da una legge di Bilancio che richiederà almeno 40 miliardi.

O anche 50 se – come ha annunciato ieri, forte del suo 34% – davvero Salvini punta ad una flat tax su redditi di famiglie e imprese fino a 50mila euro, quindi da almeno 30 miliardi.

Questo però non tranquillizza Mattarella, che se ne sta in attesa di capire cosa accadrà.

Questo silenzio inaspettato dei due alleati è solo un tacito accordo di continuare insieme o Salvini trama il suo trionfale ingresso da premier indiscusso?

Fonte:ilgiornale

Foto: ilprimatonazionale