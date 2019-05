Salvini vuole stravolgere l’Europa. Mostra il pugno duro e dichiara guerra alla Commissione Ue. Cosa sta accadendo.

Dopo la vittoria di domenica 26 Maggio, Salvini non ha intenzione di perdere tempo.

Così, dopo aver annunciato la sua intenzione di rivedere i vincoli di bilancio con l’Europa, è scattata la rappresaglia.

Pare, infatti, che già sia pronta una lettera della Commissione europea circa l’apertura della procedura d’infrazione a causa del debito 2018 e che lo spread sia di nuovo nel mirino.

Salvini non si lascia intimorire e decide di mostrare il pugno duro anche dopo il doppio attacco subìto.

Ai microfoni di Rtl 102.5 ha detto:

“In questo momento in cui c’è una disoccupazione giovanile al 50% in alcune regioni in cui dobbiamo assumere in fretta infermieri e medici altrimenti gli ospedali si svuotano, da Bruxelles qualcuno nel nome di regole del passato ci chiede 3 miliardi di multa, e a settembre 20 miliardi di aumento delle tasse con l’Iva“.

Il ministro degli Interni vuole cambiare le regole e, per farlo, “occorre realismo, pragmatismo e buon senso”.

E convinto dice: “Se si vuole, i leader si mettono intorno al tavolo e scrivono in quindici giorni nuove regole, mettendo al centro il lavoro e l’economia reale rispetto allo spread e alla finanza“.

Fonte: Libero

Foto credit: Libero