Romano Prodi esulta: “Il Pd è l’unica alternativa di governo per gli italiani.”

Così convinto Prodi? Dopo il fallimento dei 5S e il sorpasso del Pd si ritorna a festeggiare nelle file della sinistra.

Chi come Romano Prodi ci sperava ora già canta vittoria e sente nell’aria l’arresto dei sovranisti.

Poteva mai mancare poi il riferimento al vicepremier Salvini?

Leggiamo Il Giornale:



Dunque, Prodi tira la stoccata al vincitore italico della tornata elettorale: “Salvini o cambia o spara a salve. Avere vinto in Italia, e ha vinto davvero, non significa che può alzare la voce e tantomeno chiedere un commissario di peso. Chi si isola, come ha fatto lui, non può che ridursi a chiedere l’elemosina…”.

Infine, parole al miele per i “suoi” dem: “Il Pd è stato riconosciuto come l’unica alternativa, e non è poco. Nicola Zingaretti ha messo le condizioni necessarie per ripartire, ora deve mettere quelle sufficienti per vincere.

Perché questo accada è necessario lavorare a un progetto concreto per l’Italia sapendo benissimo che esploderanno due problemi già sul tavolo: la compatibilità di bilancio e l’ampliamento del fossato sociale tra la parte più ricca e quella più povera del Paese”.

Fonte: ilgiornale

Foto: panorama