Lerner non si risparmia e spara a zero su chi ha votato Salvini.

Il giornalista Lerner è noto per la sua posizione di contrasto alla politica salviniana.

Dopo l’incredibile risultato delle ultime elezioni, Lerner esce fuori con indulto e offese a chi ha scelto Salvini per rappresentare l’Italia in Europa.

Leggiamo Il Giornale:

Perché ha vinto Salvini? Date Gad Lerner ai politologi e troveranno la risposta. Che poi è estendibile e applicabile alle volte in cui gli elettori hanno premiato il centrodestra. E la risposta risiede nella saccenza, nella supponenza e nel disprezzo nei confronti del popolo.

E quindi della democrazia. Come spiegare altrimenti l’analisi “illuminata” del conduttore televisivo all’indomani del boom del Carroccio. “L’Italia leghista è un rivolgimento profondo, sociale e culturale prima ancora che politico, come testimonia il voto nelle ex regioni rosse. Già in passato le classi subalterne si illusero di trovar tutela nella trincea della nazionalità.

Non finì bene”, scrive Lerner. Una disamina dal salotto radical chic che più a sinistra non si può e che malcela il sempiterno odio nei confronti degli elettori. Di destra però. Ignoranti, analfabeti, inferiori e ora anche subalterni. A cosa? All’intellighentia, immaginiamo. Un classismo progressista d’altri tempi.

Non si è di certo risparmiato in complimenti agli italiani. E addirittura dal mese Rossini il giornalista condurrà una sua trasmissione. Avrà ascolto da record? A questo punto non lo crediamo affatto.

Fonte: ilgiornale

Foto: ilprinatonazionale