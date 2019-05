Lerner altezzoso e disperato: la vittoria della Lega è colpa dei poveri. Ecco cosa è arrivato a dire.

Gad Lerner ha digerito davvero male il trionfo della Lega di Salvini.

La sua disperazione l’ha affidata a Twitter, dove ha confessato il suo pensiero sulle elezioni europee:

“L’Italia leghista è un rivolgimento profondo, sociale e culturale prima ancora che politico, come testimonia il voto nelle ex regioni rosse. Già in passato le classi subalterne si illusero di trovar tutela nella trincea della nazionalità. Non finì bene”.

Il dito puntato contro “le classi subalterne” e il tono apocalittico usato da Lerner, rendono la sua analisi altezzosa e forse un pizzico disperata.

