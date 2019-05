“Di Maio o lascia la poltrona o..” Guerra in casa 5S.

Le Europee hanno scatenato il grosso. Solo polemiche per il vicepremier grillino.

Ruocco interviene contro il suo vicepremier. Dopo il flop delle Europee c’è qualcosa che non torna.

Leggiamo Il Giornale:

Dimissioni sì, dimissioni no. Luigi Di Maio è al bivio, dopo la clamorosa disfatta del Movimento 5 Stelle alle Europee, nelle cui urne la compagine pentastellata si è fermata a uno striminzito 17,07%.

Elettori, deputati e senatori grillini si interrogano sulla leadership del ministro del Lavoro e c’è chi vuole metterlo alla porta. Non lo mette ufficialmente alla porta, ma lo invita a serie e profonde riflessioni la collega e compagna di partito Carla Ruocco, che intervistata dal Messaggero dice:

“Le lezioni servono per riflettere sugli errori commessi. Evidentemente Roma non è stata di insegnamento. Luigi rifletta se deve dimettersi per un nuovo slancio del Movimento 5 Stelle che non implica rimanere al governo a tutti i costi”.

Parole choc da ricevere per conto di chi lo ha sostenuto nella sua candidatura.

Fine del mandato? La poltrona finirà in nuove mani?

