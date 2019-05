Salvini ha 3 parole nel suo DNA: Immigrazione, Autonomia, tasse.

Ora la sua voce sarà ancora più forte e tuonante in Italia e per il resto dell’ Ue.

Matteo Salvini non fa un passo indietro. Oggi più di ieri l’unico obiettivo è Prima Gli Italiani.

Leggiamo Il Giornale:

L’appuntamento più importante è quello della legge di Bilancio. I Cinque spingono per il salario minimo, gli obiettivi della Lega sono altri. E alla luce del risultato delle Europee la linea leghista acquista vigore tra le mura del palazzo di governo.

E così il leader della Lega afferma: “Lavoro lavoro lavoro e il lavoro passa da una riduzione delle tasse. La manovra economica di autunno la vogliamo improntare al taglio elle tasse”.

La flat tax dunque torna al centro dell’agenda leghista come anche la Tav, l’opera che più di ogni altra viene ostacolata dai 5 Stelle. Con la vittoria di Cirio in Piemonte cambia radicalmente l’orientamento sulla Torino-Lione e Salvini rilancia: “Va fatta e subito”. Stesso scenario per l’Autonomia che Salvini rivendica e pone sul tavolo del governo.

E non si parla di economia soltanto. Lega a questo punto riprende anche il suo cavallo di battaglia: gli sbarchi e i porti chiusi.

Ora bisogna vedere cosa accadrà per questo 34% sul tavolo delle trattative europee.

Fonte: ilgiornale

Foto: europatoday