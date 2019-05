Meloni svela il piano dopo le europee: la proposta bomba a Salvini che può cambiare tutto.

Dopo l’ottimo risultato elettorale raggiunto, la leader di Fratelli d’Italia rilascia scottanti dichiarazioni ai giornalisti in conferenza stampa:

“Gli italiani hanno chiesto un governo senza i 5 stelle, un governo che non litighi su tutto e che possa fare una serie di cose che con i 5 stelle sono molto difficili da realizzare”.

E continua con una richiesta azzardata: “Posso fare un appello a Matteo Salviniad ascoltare quel che gli italiani gli hanno chiesto, ma di più non posso fare, la nostra parte l’abbiamo fatta”.

E rilancia: “C’è la possibilità di fare un governo che possa affrontare e risolvere molti dei problemi degli italiani senza dover discutere di tutto come accaduto in questa maggioranza”. E se “il governo cadrà è evidente che non c’è spazio per governi tecnici”.

D’altronde un’altra maggioranza c’è e può essere formata da Lega e Fratelli d’Italia.

Dunque, Forza Italia potrebbe anche non esserne coinvolta.

Giorgia Meloni non può che essere felice per il risultato ottenuto:

“è davvero ottimo. Cresciamo su tutto il territorio nazionale come in ogni elezione. Un aumento costante costatante. Sono molto contenta siamo il secondo partito del centrodestra in tutto il centro Italia. Evidentemente le nostre tesi hanno funzionato molto bene nel sud, dove abbiamo raggiunto punte straordinarie, e anche nel nord produttivo”

