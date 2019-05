Mattarella sta col fiato sospeso. Urne in anticipo?

Il volo in classifica della Lega lascia a molti l’amaro in bocca. Ma l’Italia ha deciso così.

Anche il capo dello Stato ora è in Pre_Allarme.

Leggiamo Il Giornale:

L’avanzata leghista, inferiore alle speranze di Salvini, può aumentare le turbolenze tra gli alleati ma allontana il rischio di urne anticipate. A maggior ragione per la «Caporetto», l’ennesima dei 5stelle.

La «strana maggioranza» di governo, almeno nel Paese se non in Parlamento, non gode più della fiducia degli italiani. Se a questo si aggiungono le ferite di un’accanita campagna elettorale, ne vien fuori un quadro che non manca di tenere il Quirinale in «stato di pre-allarme».

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella – che ieri ha votato poco dopo le 9 a Palermo, nel consueto seggio 535 dell’Istituto «Giovanni XXIII» a pochi passi da casa monitora la situazione assieme al suo staff. Ma è chiaro che, oltre ai risultati europei, avranno influenza i dati locali, noti solo oggi pomeriggio.

E’ chiaro che Salvini non ha parlato di elezioni anticipate e tanto meno ne ha dato un cenno, ma la paura che questo possa accadere ora fa tremare parecchi.

Fonte: ilgiornale

Foto: lastampa