Le Pen 1 Vs Macron 0. “E’ il tempo di sciogliere il Parlamento.”

L’alleata alle Europee di Matteo Salvini stravince in Francia. Non avevamo dubbi.

Dopo gli ultimi eventi che hanno caratterizzato Parigi per la rivolta dei gilet gialli era chiaro che ci sarebbe stato un netto cambiamento.

Leggiamo Il Giornale:

Ma i «cugini» hanno avuto l’ardire di spedire in Europa un partito anti-Ue come il Rassemblement national di Marine Le Pen, che ottiene quasi il 24% dei voti, davanti al 22% della République En Marche (il movimento di Emmanuel Macron) e alla sorpresa Verdi che sfiorano il 13%. Lo scrutinio traccia dunque un solco nel bel mezzo della presidenza Macron, tornato in prima linea mediatica e politica.

Dimenticando di essersi proclamato presidente «di tutti», ha fatto una campagna non da «spettatore» ma da protagonista. Lo ha ammesso, e ha spiegato perché ci stesse mettendo la faccia: arginare l’onda populista. È inciampato però in un europeismo di maniera, spot e candidati poco convincenti fallendo il primo vero test elettorale. I francesi l’hanno punito.

Il suo partito, che nel 2014 non esisteva, ha tenuto ma vince Le Pen, che spinge ora per uno scossone anche a Parigi dove conta pochissimo a livello parlamentare: «Macron non ha altra scelta che sciogliere l’Assemblea nazionale». L’Eliseo difende un «risultato lodevole». Ma il premier Edouard Philippe ammette: «Quando arriviamo secondi, non possiamo dire di aver vinto le elezioni».

Un risultato che non porta onore a Macron. Nonostante siano arrivati secondi, la sconfitta è sempre sconfitta. La Francia ha deciso.

Fonte: ilgiornale

Foto: adnkronos