Conte lancia una bomba: “Luigi si adegui alla Lega.”

Le Europee hanno smosso strane acque. Dopo la stravittoria della Lega, ora Conte sceglie da che parte stare.

Il Premier Conte, in una clima di fuoco che ha caratterizzato le Europee della giornata del 26 Maggio, afferma qualcosa che turberà l’opinione pubblica.

Leggiamo Il Giornale:

Uno scenario che rischia seriamente di far esplodere tutte quelle contraddizioni e conflittualità che hanno caratterizzato gli ultimi mesi dell’esecutivo. Ne è ben consapevole lo stesso presidente del Consiglio, che ieri sera sul punto non ha avuto esitazioni.

«Se Luigi non lavorerà a trovare dei compromessi con Salvini, se non saprà adeguarsi ai nuovi equilibri, non farà altro – confidava in privato ai suoi ieri notte – che dargli il pretesto per rompere. Io, per quanto mi riguarda, non ho alcuna intenzione di farmi massacrare».

È chiaro, infatti, che da oggi il governo diventa nei fatti a guida Salvini. E Di Maio non potrà più obiettare che il M5s ha la maggioranza in Consiglio dei ministri, dato ormai solo numerico ma di nessun peso politico.

Un muro sfondato a favore della Lega. Oggi la musica cambia al governo e Luigi Di Maio farà bene a non procurare altre rotture.

Fonte: ilgiornale

Foto: tuttogginfo